Tänak reedesest päevast: midagi lahedat ei olnud

"Kui päris aus olla, siis midagi lahedat ei olnud. Hommikul oli enesetunne võib-olla vähe parem, aga pealelõunal tuli kuidagi raskelt," tunnistas Tänak intervjuus ERR-ile. "Autos kuidagi head enesetunnet kordagi ei tekkinud."

"Oli kuidagi keeruline sõita, aga pingutasime nii palju ära, et saime homseks okei positsiooni. Vaatame, mis nüüd teha annab. Ehk saab homseks auto natuke paremaks või ma ei oska öelda, mis teha on vaja."

Tänaku sõnul oli ainus positiivne pool koht tabelis. "Eks see tulemus on okei. Ülejäänu vajaks kindlasti natuke edasi arendamist. Homseks on vaja kindlasti midagi välja mõelda, kui tahame võidu peale sõita. Niisama lihtsalt, ma arvan, seda ei juhtu."

"Homme on üldse teed vähe teistsugused, võiks kiiremad olla ja ilmselgelt stardikoht on parem. Kõik, kes võitlevad, stardivad suht sarnaselt kohalt. Kõik on ümberringi. Eks näis, mis siis saama hakkab ja mis võimalik on."