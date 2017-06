Aksalu: individuaalsete eksimusteta olnuks ehk natuke lõbusam

Eesti jalgpallikoondise mängijad tunnistasid, et eriti just arvulises vähemuses oli Belgia koondise vastu väga raske mängida, kuna vastastel on lihtsalt nii palju kvaliteeti.

"Neil on seda kvaliteeti nii palju, et lihtsalt on raske veel pärast seda punast kaarti," sõnas Konstantin Vassiljev ETV-le. "Kannatasime, polnud mitte midagi poistele ette heita. Proovisime küll, aga sel hetkel, kui tahtsime natuke rohkem riski võtta, pandi kvaliteet maksma. Kohe realiseerisid oma võimaluse. Nii need mängud on, aga see oli tunduvalt parem kui see, mis Brüsselis."

Väravavaht Mihkel Aksalu sõnul oli kurb, et belglastele ei suudetud tõelist lahingut anda. "Esimesel poolajal minu viga ja siis veel punane kaart otsa. Läks väga raskeks ja saime teisel poolajal kõva trenni. Poisid said kõvasti joosta, aga ma arvan, et tegime teisel poolajal kaitsetööd väga hästi. Kui neid individuaalseid eksimusi ei oleks tulnud, siis arvan, et järsku oleks olnud natuke lõbusam. Aga jalgpall selline on - eksimusi tuleb ja kahjuks on täna see seis selline."

Ka noor koondislane Mattias Käit tunnistas, et mäng oli keeruline. "Muidugi pärast punast kaarti läks asi veel raskemaks ja Belgia sai initsiatiivi rohkem enda kätte. Ega see kerge kindlasti ei olnud," ütles ta kirjeldas vastast: "Eks kindlasti kvaliteet on parem ja mängitakse palliga enesekindlamalt. Ma arvan, et see on peamine vahe."