EJL: Eesti - Belgia mängule võinuks müüa ka 15 000 piletit

"Kõige üllatavam minu jaoks on see - positiivne üllatus või võib-olla uus reaalsus -, et jalgpall on Eestis nii populaarne, et sellel mängule oleks võinud rahulikult ka 15 000 kohta olla välja müüdud, sest belglased tahtsid veel paarsada piletit, aga eelkõige just eestlast huvi," lausus Uiboleht intervjuus ERR Spordi Facebook Live'is.

"Täna, eile, üleeile terve päev jalgpalliliidu telefon, Facebook - kõik on olnud punane! Küsitakse, kas tõesti ei ole ühtki piletit enam. Võin öelda, et ei ole ühtki piletit enam. Hea meelega müüks veel ja kui aasta lõpuks siin 15 000 kohta valmis on, siis tegelikult saab siin püstitada kohe uued publikurekordid."

Atraktiivse vastase kõrval on suure huvi põhjusteks ka Eesti koondise head esitused tänavu märtsis. "Belgia ajakirjanikud küsisid ka, miks nüüd on täismaja ja miks eelmistes mängudes ei olnud. Kindlasti märtsikuised mängud - võõrsil viik Küprosega ja eelkõige kodus võit Horvaatia üle on andnud publikule enesekindluse tagasi, et meie omad ikkagi oskavad, suudavad ja tahavad."