Kanada etapi avapäeva parimat kiirust näitas Räikkönen

Avatreeningul oli teine MM-sarja üldliider Sebastian Vettel (Ferrari; 1.14,007), kolmas Hamiltoni võistkonnakaaslane Valtteri Bottas (1.14,026) ning neljas teine soomlane Kimi Räikkönen (Ferrari; 1.14,230).

Viiendat-kuuendat aega näitasid jahedates ja pilvistes oludes Force India piloodid Sergio Perez (1.14,578) ja Esteban Ocon (1.14,785). Kogu esikuuik sõitis kiireima ringi ultra soft rehvidega.

Suuremaid õnnetusi vabatreeningul ei juhtunud, aga mitmed sõitjad tegid kuuendas kurvis pirueti: nende seas Räikkönen, Ocon, Nico Hülkenberg (Renault) ja Marcus Ericsson (Sauber).

Teisel vabatreeningul osutus kiireimaks Räikkönen, kes parandas oma esimese treeningu aega enam kui sekundiga (1.12,935). Talle järgnesid Hamilton (1.13,150) ja Vettel (1.13,200). Liidritega sama tempot hoidsid ka Bottas (1.13,310) ja Max Verstappen (Red Bull; 1.13,388).

