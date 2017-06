12-kordne olümpiamedalist Ryan Lochte sai esmakordselt isaks

Ryan Lochte ja tema kihlatu modell Kayla Rae Reid tervitasid uut ilmakodanikku eile hommikul kell 5.46. Sündinud poisslapsele pandi nimeks Caiden Zane Lochte, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

"Ma pole kunagi varem imet näinud kuni eile hommikuni 5.46 kui sündis Caiden Zane Lochte," ütles Lochte Twitteris. Uus ilmakodanik kaalus 3500 grammi ning oli 56 cm pikk. "Ma ei suuda lõpetada õnnepisarate valamist, unistus on täitunud," lausus emotsionaalne ujuja.

Eelmise aasta detsembris teatas Lochte, et saab esmakordselt isaks ja oktoobris palus Lochte enda tüdruksõbra kätt. Kogu lugu on märkimisväärselt sarnane Michael Phelpsiga, kes 2014. aastal patustas purjuspea sõitmisega ning seejärel samuti keeras elus uue lehekülje. Ta kihlus enda tüdruksõbraga ja eelmise aasta maikuus tervitasid enda esimest last Boomerit.

Hetkel kannab Lochte veel 10-kuulist võistluskeelu, mis takistab teda osalemast USA katsevõistlustel MM-ile ning seega pole tal lootust pääseda ka MM-koondisesse. Rio olümpial sattus Lochte ning veel kolm teist ujujat pahandusse, kui nad laamendasid bensiinijaamas ning hiljem valetasid, et neid rööviti relva ähvardusel. 32-aastase ameeriklase võistluskeeld lõppeb 30. juunil ning ta on ka teada andnud, et tema sihiks on Tokyo olümpiamängud.