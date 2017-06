Haugasmägi: võib-olla on raskuste kiuste võidetud MM-tiitel kõige parem

Suurima kordaminekuna teenis aga Rasmus Haugasmägi oma viienda järjestikkuse maailmameistritiitli klassis OSY-400. Seejuures on eestlane alles 24-aastane. MM-võistlused peeti Saksamaal Traben-Trarbachis, kus Haugasmägi ja tema konkurentide sõite jälgisid tuhanded inimesed. Haugasmägi ütleb, et tema jaoks on viies kuld tähenduslik.

"Ma olen läbi selle võistlusklassi ajaloo esimene sportlane, kes on üldse viis tiitlit saanud. Et teha seda järjest, teeb asja ainult unikaalsemaks," ütles Haugasmägi Vikerraadiole. "Aga kui võtta, milline MM-tiitel erilisem on, siis kindlasti on esimene üks erilisemaid ja ma ütleks, et see viimane ka kindlasti, kuna võistlus ise oli nii palju teistsugusem. Pidin väga paljudest raskustest üle saama - eelkõige ülepanekust ajasõidu ajal, mis hakkas meie tehnikat ka natuke kimbutama. Küll aga saime sellest üle ja võib-olla on raskuste kiuste võidetud MM-tiitel kõige parem."

Probleemid tähendasid Haugasmägi jaoks muuhulgas seda, et kvalifikatsioonivõistlusel tuli tunnistada poolaka Cezary Strumniku paremat kiirust. Võistlussõitudes näitas 24-aastane eestlane aga oma võimu ning teenis kolm esikohta. "Me enda eeliseks peame rohkem kiirendust ja teadsime ette, et ajasõidus ei pruugi me kõige kiiremad olla. Ilmselgelt on meil eesmärk ajasõidus alati esikolmikus olla, et oleks üldse võimalik löögile pääseda. Aga jõudude vahekord sõitude ajal... ütleme nii, et poolakas andis elusõidu ja kindlasti ei olnud ka temal see MM-tiitel väga kaugel."

Haugasmägi tunnustab konkurente, kes pole paljukordsel maailmameistril elu lihtsaks teinud. Uusi võimalusi kiiruse kasvatamiseks tuleb leida igal aastal. Oma sõiduvahendiga on Haugasmägi rahul. "Üllar Põvvat on vaieldamatult disaininud maailma ühe kõige ilusama ja parema paadi. Seda on tõestanud mitte ainult mina, vaid ka Sten Kalder, kes oli kaks aastat enne mind maailmameister. Meie paadiklassis sellele paadile vastast ei ole."

"Kuna ise võtan ka viie aasta jooksul natuke kaalus juurde ja tegelikutl ikka lihasstruktuur muutub, siis oleks kerge vajadus natuke kergema paadi jaoks. Küll aga see võistluspaat oli tol ajal ehitatud täpselt minu pikkuse, kaalu ka tasakaalu suhtele."

Haugasmägi tunnistab, et hetkel veemotost ära ei ela. "Küll näeme palju vaeva, et tulevikus võiks olukord muutuda. On ka raskemaid hetki, kui kooli ja töö kõrvalt ei jätku nii palju aega kui tahaks. Küll aga on see spordipisik mind nii tugevalt nakatanud, et on üsna raske sellest lahti saada."

Kuigi Haugasmägi elab juba mitmendat aastat Tallinnas, käib ta paati testimas Tartus Emajõe kallastel. Eesti veemotospordi keskusteks on olnud Tallinn ja Tartu, kuid väga head tööd tehakse Haugasmägi sõnul veel Viljandis. "Iga aasta on Viljandi klubi noored tiitlivõistlustelt mingi medali toonud. Küll aga on tõsiselt hea meel näha, et jetisport on vahepeal nii palju arenenud ja kõrgele tasemele küündinud. Marten Männi ja Markus Lutsokert ja neid poisse on palju veelgi. Eelmisel aastal võtsid kutid kaks MM-tiitlit, mis on väga kõva saavutus."

Haugasmägi järgmiseks sihiks on juuni lõpus toimuvad Euroopa meistrivõistlused, kus tal on kaitsta mullune esikoht. "Eesmärk on Euroopa meistrivõistlustel oma tiitlit kaitsta. Pikemas perspektiivis on leida suurem rahastus, et liikuda edasi unistuste klassi O-250, mis natuke on unarusse jäänud. Küll aga on selleks valmis võistluspaat ja tegelikult ka kaks võistlusmootorit. Kahjuks ei oska selle kohta kinnitust anda, kas see aasta ka mõnele välisvõistlusele selles klassis saame minna. Küll aga teeme selle nimel palju tööd."