Rait Ratasepp läheb kahekordsel ultratriatlonil püüdma isiklikku rekordit

Homme, 10. juunil avab ultratriatleet Rait Ratasepp Saksamaal Emsdettenis kahekordse ultratriatloni MK-etapiga tänavuse ultravõistluste hooaja. Ratasepa eesmärk on läbida 7,6 km ujumist, 360 km ratast ja 84,4 km jooksu kiiremini kui senine isiklik rekord.

Kahekordse ultratriatloni distantse on Ratasepp varasemalt läbinud kolmel korral. Parim tulemus, 21 tundi, 32 minutit ja 55 sekundit pärineb 2015. aastast Ungari kahekordse ultratriatloni MM-lt. Stardi eel usub Ratasepp, et hooajale eelnenud edukas treeningtsükkel lubab loota head lõpuaega.

Emsdettenis ujutakse 7,6 km 50-meetrises basseinis ehk 152 basseinipikkust. Ratast sõidetakse 4,73 km pikkusel ringil 76 korda ning 84,4 km jooks läbitaks 1,41 km rajal.

Võistlusnimekirjas on end üles andnud 62 sportlast. Võistluse noorim osaleja on 1995. aastal sündinud Jonas Andersen Taanist ning vanim 65-aastane sakslane Manfred Matschke. Ratasepp sõnas, et ta pole varem veel niivõrd rohkearvulisel ultratriatlonil osalenud – tavaliselt jäävad osalejate arvud 10-30 vahele, sõltuvalt distantsist.

"Esikoha nimel tõotab tulle tihe rebimine, sest stardis on ka sakslane Richard Widmer. Usun, et nii nagu eelmisel aastal Saksa kolmekordsel ja Šveitsi kümnekordsel, nii ka sel hooajal oleme üksteisele, positiivses mõttes, võistlusrajal kui pinnud silmas, mis sunnivad veel rohkem pingutama. Lisaks Richardile pakuvad head konkurentsi kindlasti ka Mark Dore-Host ja kolmekümnekordse ultratriatloni võitja Jozsef Rokob. Lisaks on väga palju nimesid, keda ma ei tea, kuid kes võivad olla üllatajateks," rääkis ultramees konkurentidest.

Pärast kahekordset ultratriatlonit ootab juulikuus ees kolmekordne (11,4 km+540 km+126,6 km) ning augusti lõpus kümnekordne ultratriatlon katkematus formaadis ehk järjestikku 38 km ujumist, 1800 km ratast ja 422 km jooksu. "Kõik ultravõistlused, kus osalen, kasvatavad tasapisi mahtu, olles seeläbi ka ettevalmistavaks võistluseks hooaja põhisündmusele – 16. augustil algavale 10-kordsele ultratriatlonile Šveitsis," ütles Ratasepp.