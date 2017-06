Saaremaa sõlmis lepingud Pulga ja Tanilaga

"Meil on hea meel teatada, et uuel hooajal on meie rivistuses Hindrek Pulk, kes on silmapaistvat karjääri teinud võrkpallis juba aastaid. Hindrek oli meie vaateväljas koheselt, kui saime selgeks, et uuel hooajal meeskonnaga välja tulema," kirjutas Saaremaa pressiteate vahendusel.

"Pulk on mees, kes on kastaneid tulest välja toonud nii Selveri, kui Pärnu meeskonnas mängides. Pulga sõnul on tal suur au mängida kodusaare meeskonnas ja antud koostöö tekitab väga erilise tunde ja annab suure motivatsiooni uuel hooajal suuri tegusid teha."

Samuti allkirjastati kokkulepe Mihkel Tanilaga, kes on üks kolmest heal tasemel Saaremaa temporündajast. "Klubil on hea meel, et Tanila otsustas oma sammud seada kodusaarele ja kindlasti saab ta olema fännide üks lemmikmängijatest. Tanila loodab, et kohe esimene aasta klubiga oleks väga edukas ning soovib, et see projekt oleks Saaremaal järkusuutlik aastaid."

Lisaks on jõutud kokkuleppele ka ühe nurgaründaja ja liberoga, kuid neid nimesid välja ei toodud. "Samuti on läbirääkimised lõppfaasis mitme meie jaoks olulise ja heal tasemel Eesti mängumehega, kelle nimed saame avalikustada ehk juba uuel nädalal."

"Klubi vaatab aktiivsel ringi ka välismängijate turul ja oleme suure tõenäosusega 2-3 võõrleegionäri oma meeskonda toomas."