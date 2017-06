Vassiljev: Hazardi puudumine pole meie jaoks suur kergendus

“Hazardi vigastus ei mõjuta olulisel määral tänase mängu käekäiku, kuna kogu Belgia meeskond koosneb vaid väga tugevatest mängijatest. Tema asemel jookseb platsile kas sama hea või veel parem mängija ning olukord ei muutu meie jaoks kuidagi kergemaks,” ütles Vassiljev Eesti – Belgia kohtumise eel interneti mängukeskkonnale OlyBet antud usutluses.

Vassiljev siiski usub, et Eesti koondis võib vastasmeeskonnale pakkuda kõva lahingu. “Jäägeri puudumine on paraku ka meie kaitseliini muutnud üsna hõredaks, samas annab see teistele kaitsjatele võimaluse end heast küljest näidata. Usun, et kui anname meeskonnana endast parima, suudame vastast pärast sügisest 1:8 kaotust üsna ebameeldivalt üllatada,” sõnas Vassiljev.

Pall pannakse mängu täna A Le Coq Arenal kell 21.45. Mängust teeb otseülekande ETV, mida näeb ka ERR-i spordiportaali vahendusel.