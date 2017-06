Oodatud jalgpallimängul esitab hümne maailmakuulus Eesti koor

Kahel korral on koor võitnud Grammy, tõustes tuntuimaks Eesti muusikakollektiiviks maailmas. Tegemist on väärika ajalooga kooriga, mille asutas 1981. aastal Tõnu Kaljuste, kes oli koori kunstiline juht ja peadirigent 20 aastat.

Kaljuste tööd jätkas aastail 2001-2007 inglise muusik Paul Hillier, kes tõstis koori tuntust kaasaegse muusika esitajana ning kellega koostööst sündisid mitmed silmapaistvad plaadid. 2008–2013 oli koori kunstiline juht ja peadirigent Daniel Reuss.

Eesti Filharmoonia Kammerkoo on osalenud mitmetel tuntud muusikafestivalidel (BBC Proms, Salzburg Mozartwoche, Vale of Glamorgan, Aix-en Provence’i festival), olnud Grammy nominent 15 korral ning teinud koostööd parimate orkestritega (Tallinna Kammerorkester, Londoni Sümfooniaorkester, Concerto Copenhagen, Les Musiciens du Louvre-Grenoble, Philip Glass Ensemble) ning maailmakuulsate dirigentidega nagu Gustavo Dudamel, Claudio Abbado ja Marc Minkowsky. Alates septembrist 2014 on koori kunstiline juht ja peadirigent Kaspars Putniņš.

Eesti - Belgia MM-valikmäng toimub täna õhtul A. Le Coq Arenal. Festivaliala avatakse kell 19.00, sissepääs staadionil kell 19.45. Mängueelne tseremoonia toimub ja hümnid kõlavad kell 21.30. Avavile antakse kell 21.45.