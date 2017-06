Tänak langes Sardiinias kuuendaks

Autoralli MM-etapil Sardiinias on täna kavas kaheksa kiiruskatset. Eile toimunud publikukatsel sai Fordi piloot Ott Tänak teise koha.

SS 2 (14,54 km). Kiiruskatse võitis britt Kris Meeke (Citroen), kes edestas soomlast Juho Hännineni (Toyota) 0,5 ja uusmeremaalast Hayden Paddoni (Hyundai) 0,8 sekundiga. Tänak kaotas 7,8 sekundit, olles kaheksas.

Meeke tõusis ka rallit juhtima 0,5 sekundi suuruse eduga Paddoni ees. Hänninen kaotab kolmandana 3,0 sekundit. Tänak on seitsmes, Meeke'ist maas 6,8 sekundit.

SS 3 (19,05 km). Kiireim oli Hänninen, kellele järgnesid Meeke 3,2 ning norralane Mads Östberg (Ford) 4,6 sekundi suuruse allajäämisega. Tänak näitas üheksandat aega, soomlasest oli ta aeglasem 15,5 sekundit.

Juhtohjad haaras Hänninen, kelle edu Meeke'i ees on 0,2 sekundit. Hayden kaotab kolmandana 4,4 sekundiga. Tänak langes positsiooni võrra kaheksandaks, jäädes soomlasest maha 19,3 sekundiga.

SS 4 (15,00 km). Katsevõit hispaanlasele Dani Sordole (Hyundai), kes edestas belglasest tiimikaaslast Thierry Neuville'i 2,0 ja Tänakut 3,3 sekundiga.

Ralli liidriks kerkis taas Meeke, kelle edu Paddoni ees on 0,8 sekundit ning seni juhtinud Hänninen jääb põhja-iirlasest kolmandana maha 4,1 sekundiga. Tänak tõusis kuuendaks, kaotust Meeke'ile on kogunenud 14,8 sekundit.

SS 5 (14,14 km). Enne hoolduspausi peetud kiiruskatse võitis soomlane Esapekka Lappi (Toyota). Järgnesid Östberg 3,3, Paddon 3,7 ja Tänak 4,3 sekundi suuruse kaotusega. Rallit juhtinud Meeke keeras Citroeni üle katuse ning oli Lappist aeglasem ligi kaheksa minutit.

Lõunapausile läheb liidrina Paddon, kes edestab Hännineni 4,3 sekundiga. Esikaheksasse mahuvad ka Östberg 4,4, Tänak 14,7, Neuville 19,6, soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) 21,8, prantslane Sebastien Ogier (Ford) 37,7 ja norralane Andreas Mikkelsen (Citroen) 53,4 sekundi suuruse allajäämisega liidrile.

6. katse (14,54 km). Katse võitis Esapekka Lappi (Toyota), kellele üldliider Paddon kaotas 1,2 ja Tänak kolmandana 1,7 sekundit. Dani Sordo (Hyundai) kaotas mootoriprobleemide tõttu parimatele üle nelja minuti ja langes esikümnest välja.

Kokkuvõttes juhib Paddon, kellele järgnevad Hänninen (+5,6), Östberg (+10,9), Tänak (+15,2), Neuville (+20,6), Latvala (+22,9) ja Ogier (+40,3).

7. katse (19,05 km). Katse võitis taas Lappi, kellele 1,3 sekundiga kaotasid Neuville ja Latvala. Tänak oli täpselt 6,7-sekundilise kaotusega Lappile kuues. "Meil on kaks varurehvi kaasas. Lisaraskusega pole lihtne sõita," tunnistas Tänak.

Probleeme oli katse lõpuks ka mitmetel teistel sõitjatel. Näiteks Neuville'il lõhkes rehv ja Paddoni masinat vaevasid tehnilised probleemid vedrustusega.

Kokkuvõttes juhib Paddon Hännineni ees 4,5 sekundiga. Tihedas rivis järgnevad Östberg (+15,8), Tänak (+17,9), Neuville (+17,9) ja Latvala (+20,2). Ogier kaotab Paddonile 45,1 sekundit ja asub seitsmendal positsioonil.

8. katse (15,00 km). Katse võitis Sordo, kellele järgnesid Latvala (+8,2), Neuville (+8,3), Tänak (+14,1), Lappi (+14,1), Ogier (+14,4), Östberg (+14,7) ja Paddon (+17,4). Tänak tunnistas pärast katset, et autoga on veidi raskusi.

Kokkuvõttes suurendas Paddon edu Hännineni ees 7,9 sekundile, kuid soomlase selja taga on väga tihedalt Neuville (+8,8), Latvala (+11,0), Östberg (+13,1) ja Tänak (+14,1).