Patraili koduklubi on sel aastal ikka võiduta

Hannover-Burgdorf ei võitnud tänavusel hooajal 2017. aasta numbri sees ühtegi kohtumist. Võõrsil on võimalus võiduarve avada 10. juunil peetavas viimases voorus Bergischer HC vastu, kellest avaringis saadi kodus jagu 33:27.

Kuigi Hannover-Burgdorf on sel aastal saanud 15 mängust kaks viiki ja 13 kaotust, hoitakse turniiritabelis 33 kohtumisest kogutud 24 punktiga 11. kohta ning jätkatakse ka tuleval hooajal Bundesligas. Viimased kaks mängu võitnud Lemgo paikneb 21 silmaga 15. tabelireal, kuid väljakukkumistsoonis olevat Bergisher HC-d edestatakse vaid ühe punktiga. Viimases voorus võõrustatakse VfL Gummersbachi, kellel on koos 22 silma. Praeguseks on selgunud kaks väljalangejat, kelleks on turniiritabeli kaks viimast meeskonda ehk 17. ja 18. kohal olevad HBW Balingen-Weilstetten ning HSC 2000 Coburg.

Meistritiitli on juba kindlustanud tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwen, kes viimati kaotas võõrsil HSG Wetzlarile 24:30 (15:15). Teiseks tuleb SG Flensburg-Handewitt ning kolmandale kohale pretendeerivad THW Kiel, Berliini Füchse ja SC Magdeburg. Dener Jaanimaa koduklubi MT Melsungen lõpetab hooaja Wetzlari järel seitsmendana. Viimases voorus sõidab Melsungen külla Rhein-Neckarile.