Martin Reim: teeme kõik selleks, et taga ümmargust nulli hoida

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Martin Reimi sõnul on koondise viimased mängud olnud meeskondlikud ja homses MM-valikmängus Belgia vastu antakse endast kõik, et seda ka jätkata.

Maailma edetabelis seitsmendal kohal paiknev Belgia jalgpallikoondis on üks tähelepanuväärsemaid vastaseid, kes viimastel aastatel Tallinnasse saabunud. Üle poole Belgia koosseisust mängib Inglismaa kõrgliigas, maailma edetabeli 98. kohal oleval Eestil vaid üks - Ragnar Klavan. Kui samad vastased kohtusid MM-võistluste valikmängus mullu novembris Brüsselis, võitis Belgia koguni 8:1. Toimunu oli õppetund.

"Eelmises mängus tegime võib-olla liialt palju taktikalisi valearvestusi ja ei mänginud nii meeskondlikult, kui viimastes mängudes oleme suutnud teha," tõdes Eesti koondise peatreener Martin Reim. "Ma ei saa mingit tulemust garanteerida, aga teeme kõik selleks, et taga oleks ilus ümmargune null ja ees rohkem kui null."

Homme õhtul kolmveerand kümme algavaks Eesti ja Belgia valikmänguks on staadioni kümme ja pool tuhat istekohta välja müüdud.

"See peab jalgpallimaailmas nii olema, et koondise mängudel on täismaja," arvas koondise keskväljamootor Konstantin Vassiljev. "Viimastel aastatel oli meil seda väga harva, see on meie töö, et neid inimesi oma mängu ja tulemustega tagasi kutsuda."

ETV otseülekanne homsest kohtumisest algab kell 21.30.