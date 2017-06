Kevin De Bruyne: Eesti tahab ennast tõestada

Kevin De Bruyne, eelmisel novembril alistas Belgia Eesti 8:1. Milles nüüd erinevus seisneb, kas selles, et tegemist on võõrsilmänguga või milleski veel?

Võõrsil on alati teistsugune mängida. Fännid seisavad loomulikult Eesti selja taga, see on normaalne ja koondis tahab tõestada, et on palju paremad kui võõrsilmängus. Ma ei eelda, et homne mäng lõppeb 8:1, see saab olema täiesti teistsugune, kuid me peame mängima oma mängu, panema Eesti surve alla ning looma võimalusi, mida suutsime ka kodumängus.

Kas arvad, et pärast novembris saadud suurt võitu suudate vastast piisavalt tõsiselt võtta?

Kõik on mõtetega mängu juures, tegemist on hooaja lõpus oleva kohtumisega, mistõttu võime alguses mängida veidi lõdvemalt. Nägime seda ka meie mängus Tšehhi vastu (Belgia läks esmaspäeval toimunud kohtumises 25. minutil juhtima, kuid lubas neli minutit hiljem viigistada, kohtumine võideti lõpuks 2:1 – toim.), aga seetõttu seda matši ka mängisime. Igaüks teab, kui väärtuslikud on kolm punkti Tallinnas, tegemist on valikmänguga ja me tahame MM-ile pääseda, seega peame kohtumist väga tõsiselt võtma.