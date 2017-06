Roberto Martinez: Eesti on kahes viimases kohtumises näidanud ilusat mängu

Härra Martinez, Belgia on maailma edetabelis seitsmendal, Eesti 98. kohal. Meeskondade erinevus on suur. Kas see tähendab, et saate homme kerge võidu?

Kahjuks mitte. Maailma edetabelikoht näitaks vahet ehk siis, kui meeskonna vastu mängida kümme korda. Ma arvan, et 90 minuti jooksul võib kõike juhtuda ja nii läheneme ka mängule. Me austame väga seda, kuidas Eesti kahes viimases kohtumises mängis, nii Küprose vastu kui võidukas kohtumises Horvaatia vastu, kus Eesti tegi väga muljetavaldava mängu. Seega ei vaata me homme maailma edetabelit, me vaatame, mida me teha saame ning kui kiiresti suudame koduväljakul mängiva Eesti intensiivsusele vastata.

Seega olete ehk tuttav Eesti peatreeneri Martin Reimi uue taktikaga?

Mulle meeldib väga, mida Martin Reim koondisega teeb. Ta tahab alati võita ja ma austan treenereid, kes otsivad võitu ja lähenevad mängule julgelt. Seega olen teadlik, kuidas Eesti koondis pärast Belgias saadud kaotust reageeris ning ma ootan homsest väga rasket kohtumist.

Eelmisel novembril võitsite koduväljakul 8:1. Kas see tähendab ehk seda, et teie mängijad ei võta Eestit võib-olla nii tõsiselt?

Kindlasti mitte. Ma arvan, et toonane lõpptulemus ei peegeldanud 90 minutit korralikult, sest 55 minutit oli kohtumine tasavägine. Me lõime küll kolm väravat, aga lubasime ühe ka endale lüüa, mängu hilisemasse faasi jõudes lõi 3:1 seis meie jaoks võimalusi ning me realiseerisime need kindlalt. Toonane lõpptulemus ei tähenda homse mängu võtmes midagi ning pigem oleme valmistunud täiesti teistmoodi. Me teame, mida Eesti Horvaatia vastu tegi, seega ootame hoopis teistsugust kohtumist.

Kui suur erinevus on mängida kodus või võõrsil?

See on väga suur erinevus. Ma arvan, et kodumeeskond leiab tuge oma keskkonnast ja pealtvaatajatest. Me ootame homset, meid tuleb vaatama 1300 Belgia fänni ja nad on väga erilised. Me tahame nende jaoks head mängu näidata, aga kodust eemal on seda alati raskem teha, mistõttu mängivad nad homme väga tähtsat rolli.