Sünnipäeval Läti tenniseajalugu teinud Ostapenko kohtub finaalis Halepiga

Avasetis murdsid mõlemad tennisistid kolmel korral vastase servi, täna 28. sünnipäeva tähistav šveitslanna lõi esimeses setis neli ässa ning tema esimese servi õnnestumise protsent oli 73 Ostapenko 54 vastu, samuti tegi lätlanna 16 sundimata viga Bacsinszky 11 vastu, kuid tund ja viis minutit kestnud avasett kuulus siiski Ostapenkole.

Teises setis kaotas lätlanna seisult 3:3 kolm geimi järjest, teel setivõiduni murdis Bacsinszky lätlanna servi taas kolmel korral. Otsustavas setis haaras Ostapenko pikale veninud neljanda geimi järel 3:1 edu, lasi šveitslanna tagasi 3:3 peale, kuid võitis seejärel kolm järgmist ning kogu seti 6:3. Kokku murti kogu kohtumise jooksul lausa 16 korda.

Finaalis kohtub esimese Läti naistennisistina suure slämmi turniiride finaali jõudnud Ostapenko kolmanda asetusega rumeenlanna Simona Halepiga, kes alistas teises poolfinaalis teise asetusega tšehhitari Karolina Pliškova 6:4, 3:6, 6:3. Kohtumine kestis mõni minut enam kui kaks tundi. Seitse ässa löönud tšehhitar tegi mängu jooksul koguni 55 lihtviga Halepi 14 vastu.

"See on suurepärane tunne, ma olen nii õnnelik," sõnas rumeenlanna pärast kohtumist. "Mul oli eile väga keeruline matš (Halep alistas ukrainlanna Elina Svitolina 3:6, 7:6 (6), 6:0; avaseti võitnud ukrainlanna juhtis teises setis juba 5:1, kuid lõpuks jõuti kiire lõppmänguni, milles oli võidukas Halep, kes oli parem ka otsustavas setis - toim.), kuid ma mõtlen ainult tänasest. Karolina on hea mängija ning tegi kohtumise väga raskeks. Finaalis mängin noorema mängijaga, see saab olema suureks väljakutseks."

Ostapenkost sai esimene Pariisis finaali pääsenud asetamata mängija alates 1983. aastast, mil seda suutis Jugoslaaviat esindanud Mima Jaušovec.

Ühtlasi tähendab edukas turniir, et 2014. aastal Wimbledoni noorteturniiri üksikmängus võidutsenud Ostapenko tõuseb maailma edetabelis esimese 20 hulka, triumf võiks lätlanna tõsta ka 13. kohale. Halep vajab maailma esireketiks tõusmiseks turniiri võitu.