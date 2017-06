Raul Must tõusis maailma edetabelis 50. kohale

Eesti sulgpalli esireket Raul Must on täna avaldatud maailma edetabelis tõusnud kaks kohta ja asub 50. positsioonil.

Maailma edetabeli liider on Son Wan Ho Lõuna-Koreast ja teine Viktor Axelsen Taanist. Euroopa sulgpalluritest on Raul Must maailma edetabelis kaheteistkümnes.

Pärast eelmisel nädalal Läti Euroopa karikaetapil saavutatud üksikmängu poolfinaalkohta tõusis tabelis ka Kristin Kuuba, kelle positsioon paranes kümne koha võrra. Kuuba asub tabelis nüüd 165. kohal. Parim eestlanna üksikmängus on endiselt Getter Saar, kes asub 113. kohal.

Naiste paarismängus tõusid Läti turniiril finaali jõudnud Kristin Kuuba ja Helina Rüütel kaks kohta 64. positsioonile.

Kuuba ja Rüütel võistlevad sel nädalal Leedus Euroopa karikaetapil, kus püüavad veelgi punktilisa ja järgmisel nädalal Hispaanias. Hispaania turniiril on võistlemas ka Raul Must, kes sai võistluseks kodupubliku favoriidi Pablo Abiani järel teise paigutuse.