Dauphine üldliider kasutas ettevalmistuseks vastuolulist abivahendit

Belgia rattaäss magas kolm nädalat oma Calpes asuvas majas paiknevas alpitelgis - madalam hapnikusisaldus aitas kiiremini toota punaseid vereliblesid, mis omakorda parandab võistluse ajal hapniku tarbimise võimet, vahendab Spordipartner.

Alpitelkide kasutamine on Maailma Antidopingu Agentuuri poolt lubatud, kuid näiteks Itaalias ja Norras on see keelatud. Ka Sky meeskonnale on selles osas näpuga näidatud, hoolimata sellest, et alpitelk on profiratturite hulgas üpris levinud abivahend.

"See koormab keha vähem, kuid saan ikka kasu kõrgmäestikust," selgitas de Gendt.