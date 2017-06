Tabasalus sõidetakse Eesti ja Soome SuperMoto meistrivõistluste etapid

Laupäeval, 10. juunil sõidetakse Tabasalu kardirajal selle aasta Sivitrans Eesti SuperMoto meistrivõistluste kolmas etapp, kuid mis on esimeseks Eestis toimuvaks osavõistluseks. Lisaks toimub seal ka Soome meistrivõistluste kolmas etapp, mis tähendab et rajale tulevad kõik Eesti, Soome ja teiste naaberriikide parimad sõitjad.

Tulemas on väga kõrgetasemeline võistlus, kuna kohal on lähiriikide hetke kiireimad sõitjad. Soomlased on kohal teravaime tipuga, kes meistritiitli eest heitlevad ehk siis tänavune põhjanaabrite sarja liider Ari Astedt ja eelmise aasta Eesti meister ja Soome MV hõbedamees Sami Salstola. Lisaks nendele on Tabasalus kohal Venemaa kiireim sõitja Aleksandr Latyshev ja parimad Läti sõitjad. Eestlaste au lähevad kaitsma eelmise hooaja Soome meister Patrick Pals ja tema vend Prants ning Don-Eric Laane ehk siis eelmise aasta Team Estonia.

Treeningsõidud algavad Tabasalus juba reedel, kuid ametlikult algab esimene vabatreening laupäeval kell 9:00, kvalifikatsioonid saavad alguse 10:00 ja esimene start antakse 12:30, kui rajale lähevad Street klassi sõitjad. Kõikides klassides toimub kaks starti ja võistluspäev lõpeb kell 16:00 SuperQuadide teise sõiduga.

Kiireimas klassis S1 on sarnaselt eelmistele hooaegadele rahalised auhinnad väärtusega I koht 200 €, II koht 100 € ja III koht 50 €.

Ära ei ole unustatud ka pealtvaatajaid, kuna kõigi piletiostjate vahel loositakse välja Rammsteini kontserdi pilet, 2017 hooaja SuperMoto fännisärke ja muid toetajate poolt välja pandud meeneid.

Lisainfo ajakava ja sõitjate nimekirja kohta leiab SIIT.