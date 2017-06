Ott Tänak: tahan Sardiiniast normaalsed punktid koju tuua

Neljapäeva õhtul algab Sardiinia MM-ralli lühikese publikukatsega, kuid tõsisem töö läheb maailma parimatel rallipilootidel lahti reede hommikul. Eestlane Ott Tänak usub, et on võimeline kruusal sõidetaval rallil tippkonkurentsis kaasa rääkima.

Eelmisest MM-rallist Portugalis on möödunud kolm nädalat ning vahepeal on Tänak käinud masinat testimas ning valmistunud Sardiinia etapiks.

"Raja kirjutamine sujus okeilt. Tundus olevat sarnane varasematele aastatele - keeruline ralli nagu alati. Rehvid on põhiteema sel nädalavahetusel, aga eks näis," sõnas Tänak intervjuus ERR-ile.

Tänaku sõnul on tänavused tingimused Sardiinias sarnased eelnevate aastatega: "Nagu ikka, soe ilm ja suhteliselt kõva kattega teed."

"Esimene võtmekoht on tark rehvivalik. Tuleb üritada nendega hellalt ringi käia. Kindlasti saab rehvidel keeruline olema."

Eestlase sõnul on neil kokku kasutada 28 rehvi ning valikus on pehme ja kõva kummisegu. Need olemasolevad rehvid tuleb ralli jooksul kõige optimaalsemalt ära jaotada.

"Ma ei oska öelda, et mõni ralli mulle rohkem sobib kui mõni teine. Kruusarallid on kõik kodused, ma ei näe põhjust, miks ei peaks konkurentsis olema. Tahaksin teha korraliku ralli ja normaalsed punktid koju tuua," lõpetas eestlasest rallimees.