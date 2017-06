Nädalavahetusel selgub Eesti rannajalgpalli karikavõitja

Karikavõistlused mängitakse kahel päeval, kui laupäeval 10. juunil toimub põhiturniir ning pühapäevasele finaalturniirile pääsevad põhiturniiri neli paremat. Karikat asub kaitsma SK Augur/Enemat, kirjutab jalgpall.ee.

10. juuni ajakava:

10:30 JK Fellin vs BSC Karma/Chromtex

11:25 Spordiklubi Augur/MoneyOffice vs Saue Jalgpallikool

12:20 Fc Üksjalgvärav Beach Soccer Team vs BSC Thunder / Häcker

13:15 Nõmme Beach Soccer Club vs Rõuge Saunamaa

14:10 BSC Türi vs BSC ALPHA

15:05 IAFA Amateur Football in Estonia vs Smarten Logistics

16:00 Teise ringi loosimine (esimese ringi võitjad lisatakse loosirattasse, kus neid ootavad ees loositulemusel otse teise ringi pääsenud Spordiklubi Augur/Enemat ja BSC Peugeot)

16:10 Teine ring

17:05 Teine ring

18:00 Teine ring

18:55 Teine ring

11. juuni ajakava (finaalturniir):

11:00 Esimene poolfinaal

12:00 Teine poolfinaal

13:30 Karikafinaal