Juunijooksul osalejad kogusid lasterikastele peredele 8000 eurot

"Iga juunijooksja osavõtutasust annetati suur osa Eesti Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi, millest aidatakse finantseerida vajaliku spordivarustuse ostmist, igakuist ringitasu või võistlustel osalemise tasusid," lausus Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap pressiteate vahendusel.

"Tänan suurperede nimel kõiki, kes osalesid heategevuslikul juunijooksul ning aitasid sellega kaasa lasterikaste perede laste sportimisvõimaluste paremaks muutmisele. Loodan, et juunijooksust saab tore traditsioon ning kohtumispaik neile, kelle mõttemaailmas on tähtsal kohal nii sport kui heategevus."

"Meie jaoks on oluline, et saaksime anda oma panuse tervema ja sportlikuma ühiskonna heaks,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe.

"Eesti on teinud võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga suure arenguhüppe – paljud ettevõtted tegelevad heategevusega ning sellest on saanud ärieetika loomulik osa. Võtame kiiresti eeskuju arenenud riikide sotsiaalse vastutustundlikkuse poliitikast ning võin julgelt öelda, et Eestis tegutsevad ettevõtted ei tee heategevust kohusetundest, vaid soovist aidata. Täpselt nagu need toredad inimesed, kes võtsid osa juunijooksust."

Lisaks jooksule toimus Kadrioru staadionil tasuta spordiprogramm lastele ja kontsert, kus astusid üles poistebänd Beyond Beyond ning Laura Prits & Ziggy Wild.