Mihkel Räim Slovakkia tuuri proloogist: eesmärk jäi ikka väga kaugele

Israel Cycling Academy parim oli 14. koha saanud Krists Neilands (+0.22). Peeter Pruus (Rietumu Banka – Riga) sõitis välja 33. koha, kaotades võitjale 28 sekundit, kirjutab Rattauudised.ee.

Kõrgete eesmärkidega võistlust alustanud Räim enda etteastega rahule ei jäänud. “Enda eesmärki ei täitnud kohe kindlasti. Vaimusilmas tahtsin sõita esikolmikusse, kuid sinna ma ei küündinud. See jäi ikka väga kaugele. Võimalik, et tahtmine oli liiga suur ja veidi mõtlesin üle. Neli päeva on veel ees. Homme on päris raske etapp, kuid kaks viimast peaksid mulle sobilikud olema,” kirjutas Räim oma Facebooki kontol.

Neljapäeval on kavas 211,8 km pikkune mägine avaetapp, mis viib ratturid Levoca linnast Banska Bystricasse. Tuur lõppeb pühapäeval Trnavas.