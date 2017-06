Võrkpallikoondise kapten: pole mõtet mehi päris ära lõhkuda

Koos korraldajamaa Mehhikoga pääseb finaalturniirile kolm paremat meeskonda. Kuuendal kohal olevat Eestit lahutab kolmandat positsiooni hoidvast Tuneesiast praegu kaks punkti.

Eesti koondis on jõudnud tagasi möödunud nädalavahetusel Montenegros toimunud turniirilt ja valmistub uuteks lahinguteks Kalevi spordihallis. "Meil on olnud intensiivne reisi- ja mänguperiood," ütles Eesti koondise kapten Kert Toobal ETV spordisaatele. "Mõned mehed kosuvad, aga suuri kadusid ei ole."

Toobali sõnul ei võeta ühtegi vastast kergelt. "Treenerid kasutavad erinevaid mängijaid, kuid võitma lähme ikkagi," tõdes Toobal. "Selge on see, et meil pole mõtet mehi päris ära lõhkuda. Üritame tegutseda targalt ja piisavalt säästvalt."