Monacoga ülieduka hooaja teinud Jardim pikendas lepingut

Paris Saint-Germaini valitsemisaja lõpetanud Monaco kogus möödunud hooajal liigas 95 punkti ning edestas teiseks tulnud PSG-d suisa kaheksa silmaga. Lisaks tehti edukas hooaeg ka Meistrite liigas, kus jõuti nelja parema hulka, vahendas Soccernet.ee.

42-aastane loots on uue lepingu allkirjastamise järel Prantsusmaa suurklubiga seotud kuni 2020. aastani. "Ma tunnen, et olen osa Monacost ja vürstiriigist. Seetõttu olen väga õnnelik, et saan oma tööd siin jätkata," ütles Jardim klubi koduleheküljele. "Ma olen kindel, et tulevik Monacos saab olema väga põnev."

Jardim peab uuel hooajal hakkama saama ilma ääreründaja Bernardo Silvata, kes liitus Manchester Cityga. Euroopa tippklubid on huvitatud ka Kylian Mbappe, Thomas Lemari, Tiemoue Bakayoko ja Benjamin Mendy soetamisest.