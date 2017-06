Mikkelsen: Sardiinias on mul raske esimeste kohtade eest võidelda

"Kuna ma olin vahepeal sõitnud WRC2 autoga, siis tundsin ennast ebakindlalt, sest ei teadnud, kuidas WRC masina kiirusega uuesti harjun," ütles Mikkelsen pärast teste. "Sama seis oli ka enne Hyundai testi, kuid kõik sujus hästi."

Mikkelsen läbis enne Sardiinia rallit Citroen C3 roolis ligi 300 km. "Auto on kiire ja kõik teevad kõvasti tööd, kuid arenguruumi veel on," tõdes norralane. "Sardiinia rallil on tähtis õige tunnetuse leidmine, kuid ühe päevaga autot täielikult tundma ei õpi. Citroen on minu jaoks uus ning seetõttu on mul Itaalias raske esimeste kohtade eest võidelda."

Sardiinia ralli toimub 8.-11. juunini.