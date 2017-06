Juventus pikendas edutreeneriga lepingut

Kolm aastat tagasi Juventuse juhendajaks saanud Allegri on kõigil ametis oldud hooaegadel viinud meeskonna Itaalia meistriks ja karikavõitjaks ning korra Itaalia superkarika võitjaks. Juventus on Allegri käe all võitnud 114 Serie A mängust 84, väravate vahega 269:71. Tänavu jõuti Meistrite liigas finaali, kus kaotati Madridi Realile 1:4.

Endine poolkaitsja Allegri alustas treenerikarjääri 2003. aastal Itaalia tugevuselt neljanda liiga klubis Aglianese. Kuus aastat tagasi viis ta AC Milan Itaalia meistriks, kuid 2014. aasta jaanuaris klubi vallandas ta. Enne Juventust juhendas Allegri Cagliarit.