Asmer: teist sellise mastaabiga võistlust meie regioonis polegi

Võistluse Suur Võidusõit Estonia GP 2017 direktori Toivo Asmeri sõnul huvi võistluse vastu pidevalt kasvab. "Kui 2014. aastal alustasime, oli meil stardirivis 96 autot, kuid praegu näib registeerimise järgi, et stardijoonele on oodata üle 150 võistleja," vahendas ERR Asmeri sõnu. "Teist sellise mastaabiga võistlust meie regioonis polegi. Lätlased korraldavad ka suuri üritusi, kuid peamiselt Historic autodele."

Asmeri hinnangul on korralduskomitee oma tööd teinud eeskujulikult. "Meie võistlusel on hea maine ja selle vastu valitseb rahvusvaheline huvi," rõõmustas Asmer. "Oleme võistluse aja sättinud juuni lõppu ja juuli algusesse ning sellega teavad arvestada ka välismaalased. Juba praeguseks on selge, et ka järgmise aasta võistluse korraldame samal nädalavahetusel."

Asmer lisas, et seekordne võistlus tuleb esinduslikum kui eelmised. "Esmakordselt on meil kavas NEZ vormel-4 etapp. Tegemist on kõrgetasemelise vormeliklassiga, kus just Põhja tsoonist tulevad kõvad tegijad," iseloomustas Asmer. "Lisaks sellele oleme mitmed võistlusklassid ühendanud Soome omadega, mis tõstab konkurentsi."

Võistlustelt toodab rahvusvahelist telepilti ERR.