Mika Salo: pelgalt talendi pealt vormel-1 sarja ei pääse

"Praegu on üsna ebatavaline, et keegi ainult talendi pealt läbiks kadalipu kardist kuni vormel-1 sarjani," ütles soomlane ERR-ile. "Lisaks rahale on vaja õnne ning olla õigel ajal peab olema õiges kohas."

Salo sõnul tuleb rahakotirauad avada juba karjääri algfaasis. "Kahjuks on nii, et juba väiksemates vormelites peavad sul olema sponsorid," lausus Salo. "Nüüd on noorte aitamiseks loodud vormel-4 sari, kus saab hakkama sama väikse eelarvega kui kardis. Sealt tuleb edasi liikuda vormel-3 ja vormel-2 sarja."

Eestist on vormel-1 õhustikku nuusutada saanud Marko Asmer ja Kevin Korjus, kes ihaldatud lepinguni siiski ei jõudnud. "Asmer ja Korjus jõudsid talendi pealt üsna kaugele," meenutas Salo.

Tänavu valitsevad vormel-1 sarja Mercedes ja Ferrari, kus sõidavad ka soomlased, vastavalt Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen. "Mõlemal on istumise all võitja auto ja ma loodan, et nad teenivad tänavu veel mõne esikoha," ennustas paljudel vormel-1 etappidel kohtuniku rollis olev Salo. "Tiitli eest on neil sel aastal raske võidelda, sest Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel on konkurentidelt eest ära."

50-aastane Salo kihutas vormel-1 sarjas aastatel 1994-2000 ja 2002. Mees tegi Lotuse, Tyrrelli, Arrowsi, BAR-i, Ferrari, Sauberi ja Toyota roolis kokku 109 starti ning jõudis kahel korral poodiumile.