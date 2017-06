Pesapalli profiliigas jõuti harvaesineva saavutuseni

Ühtlasi sai 27-aastasest Gennettist esimene Cincinnati mängija, kes selle saavutuseni jõudnud. "See on täiesti sürreaalne," kommenteeris pesapallur ise matši järel. "Mind on tõeliselt õnnistatud. Olen siit pärit, siin sündinud. See on kindlasti suur au."

MLB-s on nüüd ühes mängus rekordilise nelja kodujooksuni jõudnud 17 mängijat. Esimesena sai sellega 1894. aastal hakkama Bobby Lowe ja viimati viis aastat tagasi Texas Rangersi pesapallur Josh Hamilton.