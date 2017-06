Maailma üht paremat sprinterit seostatakse Taaramäe klubiga

29-aastase sakslase leping QuickStep-Floorsiga lõppeb ja räägitakse, et Belgia klubi boss Patrick Lefevere soovib edaspidi panustada tõusvale tähele Fernando Gaviriale, vahendab Rattauudised.ee.

Tour de France’il kokku üheksa etappi võitnud ja tänavu kaheksa esikohta pälvinud Kittel liitus QuickStep-Floorsiga 2016. aastal ning asjatundjate hinnangul sai seni palka alla oma turuhinna. Lefevere ei taha aga mehe töötasu tõsta. Samas on Taaramäe tööandja sponsorid Alpecin ja Canyon huvitatud Saksamaa ratturi värbamisest.

Lisaks püsib võimalus, et Katjuša-Alpecini staarrattur Alexander Kristoff lahkub Šveitsis registreeritud tiimist ja siis on Kitteli värbamine tõenäolisem. “Langetame uute ratturite osas otsuseid pärast seda, kui Kristoff on meile vastuse andnud,” kinnitas Katjuša-Alpecini mänedžer José Azevedo. “Esmalt tahame praeguste ratturite osas selgusele jõuda ja siis hakkame teistega läbi rääkima. Tean kõiki rattureid, kelle leping lõppeb käesoleva hooajaga, kuid nendega rääkimine ei anna meile midagi.”

Kui Kristoffi jätkamine on lahtine, siis Ilnur Zakarini uue lepingu osas on Azevedo enda sõnul positiivselt meelestatud. Azevedo lisas, et ta eelistab esmalt asjaosalistega rääkida ja alles pärast lepingu allkirjastamist sellest ajakirjandusele teada anda.