Ragbiklubi Kalev võitis Soome liigas järjest juba teise mängu

"Võrreldes kahe nädala taguse mänguga Turu meeskonna vastu oli see mäng oluliselt tasavägisem. Kohtuniku ebakindlus ja mitmed kaheldavad otsused ei suutnud siiski meid murda ja olles mängu üleajal taga skoorisime try, et viigistada ja tabasime conversioni, mis tõi ka võidu. Esimene võõrsil mäng Soomes ja andis tunda, et keegi ei taha tagasi koju tulla kaotusega," kommenteeris mängu RFC Kalevi mängija Rasmus Toompere.

Toompere lisas, et Soome esimene liiga koosneb eelmise aasta meistriliiga tagumise poole klubidest ja esiliiga võitjast. "Kuna sellest hooajast langetati meistriliiga klubide arv kümnelt kuuele, siis võib öelda, et tasemelt oleksime nagu meistriliiga tagumises osas. Klubid on mängitavad ja eesmärgiks on järgmime aasta tase kõrgemal olla," mainib Toompere.

Kalevi mängiva treeneri Chris Wallace' hinnangul oli tegemist varasemast palju füüsilisema mänguga, mis pani klubi nooremad mängijad surve alla.

"Kalevil olid mõned põhimängijad puudu ning seetõttu oli mäng raskem, samuti pakkus Tampere klubi tugevamat vastupanu, kuna on liiga tugevam meeskond. Soome esiliiga on tugev, kõik meeskonnad tahavad seal mängida ning kõrgemale jõuda, see muudab asja ühekorraga nii raskeks kui põnevaks," lisab Wallace.

Probleemid ilmnesid treeneri hinnangul pigem selles, et väsides ei mängitud meeskond enam täielikult kokkulepitud plaani järgi, kuid nii mõnegi mängija personaalne meisterlikkus päästsid mängu ja tõid võidu koju.

"Klubi pole harjunud veel tegema pikki sõite välismängudele, need väsitavad. Planeerime oma reise paremini ja oleme igal pool konkurentsivõimelised," lisas Wallace.

Järgmise mängu peab RFC Tallinna Kalev 10. juunil kell 13.00 Helsinki klubi Warriors Rugby Club vastu. Mäng toimub Helsinkis Myllypuro staadionil.