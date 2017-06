Gerrard: Mourinho tahtis mind viis-kuus korda värvata

Kui temalt küsiti, kui lähedale Mourinho jõudis, vastas Gerrard: "Oleneb kui lähedal on lähedal!"

"Loomulikult oli palju spekulatsioone hooajal 2004/2005. Minu karjääri jooksul üritas ta mind saada viiel või kuuel korral," lausus endine Inglismaa koondislane, kes veetis pea kogu karjääri Liverpoolis. "Kaks korda Chelseasse, samuti proovis ta mind värvata Milano Interisse ja Madridi Reali."

Gerrard lisas üritusel veel, et praegune Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp on üks nõudlikemaid, kes tal olnud. "Ma arvan, et ta erineb kõigist teistest peatreeneritest. Ta on peatreener, kes ei nõustu ühegi teise meetodiga kui tema enda omaga."

"Kui asi puudutab rasket tööd, jooksmist ja üks-üks võitluste võitmist, siis ei ole ruumi läbirääkimisteks," jätkas poolkaitsja. "Kui sa ei ole valmis minema olukordadesse, kus saab haiget, siis selle peatreeneri läheduses kaua vastu ei pea."