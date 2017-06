Jagor avastardist: vähe jäi puudu, et oleksin lõpetanud kõhuli

Jagor kirjeldas jooksu käiku ka oma Sportlio blogis. Algus läks hästi, aga otsustavaks said taktikalised vead seitsmenda ja kaheksanda tõkke eel.

Kuuenda ja seitsmenda tõkke vahe jäi kitsaks ja Jagor jooksis oma sõnul natuke tõkkesse sisse. Plaanitud 14 sammu asemel tulnuks see läbida 13 sammuga.

"Sellest tekkis frustratsioon "miks ma krt 13-ga ikkagi ei läinud" ja panin pedaali põhja," kirjutas Jagor. "See tempo tõstmine oli järgmime viga, sest 7-8 tõkke vahe jäi juba nii lühikeseks, et 8-ndale tõkkele peale minnes ei olnud mul ruumi hoojala sirgeks lükkamiseks."

"Läksin siis põlv ees tõkke peale, säär kõverdatult tagumiku all. Sellest tekkis siis niiöelda konks, mis ootas tõkke taha kinni jäämist ja see kahjuks juhtuski. Jalg jäi päris korralikult sinna kinni ja hakkasin korralikult uperkuuti lendama. Väga vähe jäi puudu, et oleksin lõpetanud tõkkelt maha tulles kõhuli. Peale seda äpardust oli hoog täiesti nulli vajunud ja kõik konkurendid lendasid minust mööda nagu postist."

Jagor enda sõnul liikus ta kuni äparduseni umbes 49,5-49,7 sekundi tempos. "Järgmine kord ei pussuta ja pigem venitan vahed täis, mitte ei ürita kiiret sammu alla kerida. Hooaja avastardi kohta oli potentsiaal hea, aga realiseerimine oli korralik altminek. Üritan tänase mineviku hõlma lasta ja keskenduda järgmisele stardile. Loodetavasti järgmine 400 tõkke start on see nädalavahetus Balti matšil Lätis."