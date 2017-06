Astana liider Tour de France’il otsib uut klubi

32-aastane taanlase teade ei tulnud just kõige sobivamal ajal, sest Astana panustab temale tänavusel Tour de France’il. Fuglsangi soov töökohta vahetada võib kaasa tuua selle, et Astana mängib kaardid ümber ja kinnitab Touri liidriks Fabio Aru, kui too vigastusest taastudes heasse vormi jõuab, vahendab Rattauudised.ee.

"Olen kaalunud kõiki valikuid. Olen jõudnud arusaamisele, et pärast viit aastat Astanas võib praegu olla õige aeg edasi liikuda," lausus Fuglsang. "Teisest küljest olen Astanas õnnelik ning olen olnud siin õnnelik kõik need neli ja pool aastat. Võib ka juhtuda, et ma jään. Astanast on mulle öeldud, et milleks asju muuta, kui need toimivad. Kuid samas tuleb aegajalt otsida uut motivatsiooni, uusi asju."

Viimastel aastatel on Fuglsang olnud Astanas Vincenzo Nibali ja Aru abimeheks. Pärast Nibali lahkumist on Fuglsang saanud rohkem vabadust. Loomulikult saab tänavusel Touril olema suur osatähtsus Fuglsangi tulevikus. Fuglsang ja Aru jagavad käimasoleval Critérium du Dauphinél hotellituba ning meeste sõnul saavad nad omavahel hästi läbi.

Fuglsang liitus Kasahstani klubiga 2013. aastal, eelnevalt oli ta esindanud Radioshacki. Oma debüüthooajal Astanas saavutas ta Touril seitsmenda koha. Pärast seda pole ta klubi särgis nii hea tulemuseni jõudnud. Rio olümpia grupisõidus pälvis Fuglsang hõbemedali.