Ojamets: kahe võiduni aitas naiskonna vaimne tugevus

"Tulemus oli tõesti võib-olla isegi üle ootuste hea," tunnistas Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets volley.ee-le. "Ka alagrupi võitnud Saksamaa treener ütles, et turniiril oli kaks suurt üllatust, see, et Prantsusmaa oli nii kehv ja Eesti nii hea. Naiskonnale julgen igatahes hindeks panna nelja. Üllatusnelja."

"Viieni on meil minna väga pikk maa," jätkas Ojamets. "Kõva protsent meie edust tuli võistkonnavaimu pealt, mis oli naiskonnal hea ja tugev. Me ei olnud vastastest üle ei füüsiliselt ega tehniliselt, kuid just vaimne pool oli see, mis meid nende kahe võidu kätte saamisel kõvasti aitas. Kokkuvõttes on naiskonnal aga väga palju parandamisruumi. Kui servil oleme vastastega suhteliselt võrdsed ja rünnakul on ka asi enam-vähem, siis vajakajäämisi on eelkõige platsimängus. Servi vastuvõtu, kaitsemängu ja blokidistsipliiniga tuleb kõvasti tööd teha."