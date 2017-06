Lilleküla staadion on viimaste päevade jooksul saanud värske murukuue

Kui kümme päeva tagasi toimunud karikafinaali ajal oli Lilleküla staadioni reeglina päikesevalguse eest varju jääv lõunatribüüni esine väravaala mitte just kõige kvaliteetsem, siis paar päeva enne valikmängu Belgiaga on pilt hoopis teine. Viljandimaalt on toodud uued murusiilud, mis asendavad vana pinnast. Et muru korralikult kasvaks, toetab seda maailmas tavapärane, meil aga esimest korda kasutatav soendus- ja valgussüsteem.

"Murukasvatajad räägivad Eestis, et tahaks 30 päeva saada," rääkis ERR-ile Eesti jalgpalliliidu infrastruktuuri juht Targo Kaldoja. "Seekord sai mätas lõigatud paksemana ja on juba stabiilselt maas. Loodame, et ta on reede õhtuks sada protsenti valmis."

Lampide all olevat murulappi saab järjest soendada 10 kuni 12 tundi, pikem hoidmine teeks juba liiga. Hetkel on Eestis agregaate üks, plaan on aga neid soetada rohkem.

"Selle aasta sügisel on plaan seadmed hankida, aga saime väiksema aparaadi prooviks, et näha, mis väljakul toimub," sõnas Kaldoja. "Praegu on ta reedest saadik kasutusel olnud ning muruspetsialistid näevad ühe nädalavahetuse ja paari päeva pealt juba selget vahet."