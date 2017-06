Teniste Eesti - Belgia mängu eel: kaitsefaasis on järeldused tehtud

Eesti jalgpallikoondis kogunes eile Tallinnas, et alustada ettevalmistust reedel toimuvaks koduseks MM-valikmänguks Belgiaga. Eesti koondisel on tõestada palju, kuna mäletatavasti saadi sügisel Belgialt võõral väljakul hävitav 1:8 kaotus.

Treenerite jaoks teeb olukorra keeruliseks see, et mängijate vorm ja seis enne reedest mängu on väga erinev. Paljude jaoks on klubihooaeg juba mõnda aega tagasi lõppenud, paljudel on see aga käimas. Nii on vähemalt alguses plaanis jaotada kogu koondis, vastavalt mängijate hetkeseisule, kolme erinevasse treeninggruppi.

Teiste hulgas liitus koondisega ka Norra kõrgliigaklubis Sogndalis palliv Taijo Teniste. Sarnaselt Eesti liigaga on ka seal hooaeg täies hoos ja nii mängis ka Teniste oma viimase mängu alles pühapäeval, kui koduväljakul saadi 3:2 jagu Sandefjordi meeskonnast. Norra liigas tõusis Sogndal selle võiduga 9. kohale. Küll aga kukuti eelmise nädala alguses välja karikasarjast. Nüüd aga keskendub Teniste vaid koondisele.

"Minu jaoks on alati väga positiivne tulla koondisesse, näha häid sõpru, häid tuttavaid," sõnas Teniste Vikerraadiole. "Eile oli aega näha ka peret, emotsioonid on väga positiivsed."

"Norra liigas suhtutakse koondisemängudesse väga positiivselt," jätkas 29-aastane äärekaitsja. "See on ka klubile suur au, kui neil koondisemängijaid on. Hetkeseisuga on meil mõned poisid noortekoondises ja esmakordselt sai ka väravavaht A-koondisesse."

"Hooaja algus on siiamaani on olnud väga keeruline," tunnistas Teniste. "Ebaõnn hakkas pihta juba hooajaks ettevalmistust tehes, kui paar olulist lüli said vigastada ja sealjuures väga tõsiseid vigastusi. Samamoodi ka esimeste mängude puhul. Millalgi oli meil situatsioon, kus oli seitse põhimeest väljas ja viis selliste vigastustega, mis võtavad aega neli kuni kuus kuud. Hooaeg on väga keeruliselt alanud, aga oleme punktid välja võidelnud. Arvestades, mis koosseis meil hetkel on, on tabeliseisult läinud hästi."

Reedel on Belgiaga mäng, midagi pole teha, peab ka viimast omavahelist mängu meenutama. Kas te võtate sellest üldse midagi kaasa ja kui jah, siis mida? "Kaotatud mängust ja veel sellisest on alati väga palju õppida," kinnitas Teniste. "On vaja teha järeldusi, ei saa kuidagi silma kinni pigistada ja selle juurde mitte tagasi tulla. Oleme vaadanud videokordusi, teinud järeldusi, vaadanud üle, millised olid väravasituatsioonides tehtud vead. Kaitsefaasis on järeldused tehtud."

"On superemotsioon mängida täismaja ees kodus ühe maailma tippkoondise vastu. Kindlasti tuleb see suur jalgpalliõhtu."

Superstaar Eden Hazard Tallinnasse ei tule, palju see sinu jaoks loeb? "Ütleks nii, et üldjuhul oleks ta pidanud mängima minu ääres. Ma ei ütleks, et see minu jaoks väga palju loeb. Keskendun mängule täpselt samamoodi, teen samu asju ja üritan anda endast kõik. Ma ei keskendu sellele, kes minu vastu mängib. Tippkoondistes on kõik mängijad niivõrd tehnilised ja võivad teha imeasju, pigem on endal vaja mentaalselt valmis olla," lõpetas Teniste.