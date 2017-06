Räim Hammer Series'i järel: meeskonnasõidud on psühholoogiliselt rasked

Kolmanda koha saavutas kaheksa meeskonna konkurentsis Orica-Scott, vahendab Rattauudised.ee. Kohtadele 9.-16. sõidetud nn. B-finaalis pidi Mihkel Räime tööandja Israel Cycling Academy leppima viimase kohaga. Räime sõnul oli selline stsenaarium aimatav.

“Kui realistlikud olla, siis väga suurt asja me tiimiga ei lootnud, sest enamik vastaseid on tugevamad ning rohkem kokku sõitnud omavahel kui meie,” kirjutab Räim oma Facebooki kontol. “Mina näiteks olin esimest korda enda isikliku eraldistardiratta seljas. Juba enne teise ringi lõppu lasi üks meeskonnakaaslane endal mootori kokku joosta ja jäime neljakesi. Viimasel ringil poole peal hakkas järgmine mees vahetusi vahele jätma. Ise tundsin end tegelikult suhteliselt hästi, olin eilsest taastunud ning jõudu jalas oli, et kiirust hoida ning isegi tõsta."

"Eks enne starti oli vähe jänes püksis ka, sest minu jaoks on TTT-d psühholoogiliselt rasked," jätkas Räim. "Ei taha meeskonda alt vedada. Samuti on alati enne starti see tunne, et raudselt olen tiimi omadest kõige kehvem, kuid õnneks siiamaani pole seda veel juhtunud.”

Järgmise stardi teeb Räim Slovakkia velotuuril, proloog toimub kolmapäeva õhtul.