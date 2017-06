Ilusa hooaja teinud Vassiljev loodab end veelgi tugevamas liigas testida

Oled äsja lõpetanud väga eduka hooaja Poolas – selgelt sinu karjääri hooaeg?

Poolas oli see kindlasti kõige parem hooaeg. Võrreldes Vene perioodiga - see oli teistmoodi liiga, sellega võib ka rahule jääda. Need numbrid aga, mis Poolas olid – on, mille pärast rahul olla.

Mis oli selle hooaja individuaalse edu taga?

Ettevalmistusperioodi sain tehtud ilma vigastusteta, olin füüsiliselt hästi valmis. Enne aprillis juhtunud vigastust tundsin ennast väga hästi ja suutsin väga stabiilselt mängida. Vigastuse tõttu läks keerulisemaks, aga 11 kuud mängida liigat ja sellest 9 kuud hästi – see on päris okei.

Üleeilne päev oli päris kummaline, palju sai numbreid loetud. Kuidas see asi meeskonnasiseselt käis, kas mängu ajal ka sellest räägiti?

Riietusruumis vaheajal rääkisime, kui seis oli 0:2. Arvestades sellega, et oli 0:2, võib rahule jääda. Mängisime veel kümme minutit ja teadsime, et teine mäng lõppes viigiga, ühe väravaga võinuksime võita terve liiga, selline atmosfäär oli ka riietusruumis. Ühest küljest olid kõik rahul, teisest natuke pettunud. Võib-olla hakkame tulemust aastate jooksul kõrgemalt hindama, aga praegu on natuke tunne, et sellest sammust ei piisanud.

Mis juttude ja emotsioonidega sa klubist ära tulid?

Ikka headega. Hooaeg lõppes medaliga ja see oli klubi ajaloos kõige parem hooaeg. Kõik on sellega rahul. Praegu olen juba siin, palju aega pole, on vaja end koondisele ümber lülitada. Pärast Belgia mängu vaatame, mis hakkab juhtuma.

Ei saa küsimata jätta, mis siis juhtuma hakkab ja mis hetkeks tahad uue hooaja asjad enda jaoks selgeks saada?

Kindlasti nii kiiresti, kui võimalik. Kõik asjad ei sõltu aga minust, pean natuke ootama. On mõned variandid, on ka võimalus jätkata Poolas. Kõik variandid on vaja lihtsalt kätte saada ja siis valida.

Mis uue lepingu puhul sinu jaoks kõige tähtsam oleks, mis need põhikriteeriumid sinu jaoks oleks?

Kõige tähtsam on, et see võimaldaks ennast nii palju kui võimalik motiveerida ja mängida vähemalt samal tasemel kui sel aastal. Kindlasti on ka rahaküsimus tähtis, see on normaalne, aga tõesti loodan, et tuleb huvitav võimalus kuskil midagi veel proovida, midagi teistsugust kui Poola liiga, aga ei välista ka seda, et jätkan seal.

Pigem tahaksid sammu kõrgemale?

Oleks huvitav kindlasti.

Belgia mäng on tulekul, räägi, kui heasse vormi pärast vigastust enda arvates jõudnud oled?

Hea küsimus, arvatavasti mitte kõige paremasse, aga vigastuspausist on palju aega möödunud ja tunnen end iga päevaga ja mänguga paremini. Belgia mänguks pean olema valmis 100 protsenti.

Mida mängust ootad?

Meie jaoks väga kõva väljakutse. Pärast 8:1 kaotust Brüsselis on mõtteainet palju ja peame oma kodupubliku ees näitama oma parimat jalgpalli, mis ei pruugi meile midagi garanteerida, kuid loodan, et oleme tugeva koondise vastu väärikas vastane. Aukartust ei peaks olema.

Küprosel katsetati sind natuke uues rollis, kui mängisid tipus. Kuidas end selles rollis tunned?

Kindlasti teistmoodi, aga mõnikord on vaja mängida seal, kus treener sind vajab. Me rääkisime sellest enne mängu ja olin selleks valmis. Kui hästi see välja tuli, raske öelda, aga viigi tõime sealt koju ja ma arvan, et see näitab, et mingis mõttes see toimis.

Tunned, et sellel positsioonil suudad enda võimed ära realiseerida?

Seda on raske ühe mängu pealt analüüsida. Pigem ei olnud see koht, kus ennast väga hästi tunnen, aga mõnikord sellised asjad juhtuvad ja iga mängija peab selleks valmis olema.