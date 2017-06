Johaug võimalikust 20-kuulisest võistluskeelust: jätkan igal juhul karjääri

Norra Olümpiakomitee määras positiivse dopinguproovi andnud Johaugile 13 kuu pikkuse karistuse, mis oli oodatust leebem. Rahvusvaheline Suusaliit sellega ei leppinud ja kaebas otsuse edasi Spordiarbitraažikohtusse.

Teisipäeval toimunud istungil kuulati üle Johaug ja tema kaitsjad. Norra meedia on suures mahus Lausanne'is kohal ning ajakirjanikud ja fotograafid ootasid esimesi kommentaare vihmas kuni lõunapausini, istung lõppes kohaliku aja järgi kell neli.

"See oli väga raske," tõdes kohtumajast väljunud Johaug reporteritele. "Ma olen õnnelik, et see päev on läbi saanud. Istungil läks mul hästi, kuid seda kõike uuesti läbi elada oli väga keeruline. Kõik emotsioonid ja mälestused tulid tagasi ning oli ka pisaraid. Nüüd pole muud teha kui oodata."

"Kõik möödus ootuspäraselt," kommenteeris istungit Johaugi advokaat Christian Hjort. "FIS tahab võistluskeeldu pikendada 16-20 kuuni, mina selleks alust ei näe."

Johaug rääkis Norra ajalehele VG, et kavatseb karjääri jätkata ka juhul, kui CAS-i lõppotsus jätab ta olümpiamängudest eemale. "Ma olen kogu aeg rääkinud, et pole enda arvates süüdi," sõnas Johaug. "Ma näitan edale ja teistele, et see juhtum ei murra mind. Mu unistus on taas pjedestaali kõrgeimal astmel seista."

Johaugi mänedžer Jörn Ernst Norra Rahvusringhäälingu otseblogi vahendusel: "Therese andis oma selgitused korralikult edasi ja tema arvates sujus kõik hästi. Tema sõnul oli siin kergem rääkida kui omal ajal Oslos selgitusi anda. Nii Johaug kui ka advokaat jäid väga rahule."

Mänedžer Ernst polnud nõus ajakirjanikele avaldama, mis küsimusi Johaugile esitati, kuid tema sõnul on norralanna hetkel "väga õnnelik tüdruk". Ernsti sõnul oli suusataja oma etteasteks väga hästi valmis ning tema selgitused kõlasid usutavalt. Samuti kinnitas mänedžer, et kohtu poolt mingit ristküsitlemist ega "grillimist" ei toimunud.

Lausanne'is andis oma ütlused ka Fredrik Bendiksen, arst, kes lubas Johaugil kasutada klostebooli sisaldanud huulekreemi. "Protsess oli professionaalne ning korrapärane," sõnas Norra meediale viimati eelmisel aastal kommentaare jaganud Bendiksen VG-le. "Ma olen rahul, et sain CAS-ile ütlusi anda ning tunnen, et kõik detailid said edasi antud."