Nurgaründaja Karli Allik siirdub mängima Saksamaale

"Soovin tänada Tallinna Selverit nende kolme väga sümpaatse aasta eest ja kõiki meeskonnakaaslasi, kellega koos nendel aastatel mängisin. Samuti tänud köikidele treeneritele, kes on minu arengule kaasa aidanud - Toomas Jasmin, Asko Esna, Raul Reiter, Rainer Vassiljev, Gheorghe Cretu ja Indrek Verro. Samuti olen tänulik Kokkuta Management’ile, kes selle võimaluse mulle leidis," kommenteeris Allik pressiteate vahendusel.

Karli Allikut esindava agendi Madis Kokkuta sõnul on Saksamaa liiga tema jaoks hetkel õige samm: "Karli on enda esitustega tõestanud, et tegemist on väga heal tasemel mängumehega ja aeg oli küps välismaale siirdumiseks. 2013. aasta kevadel aitasime Andri Aganitsale leida klubi ja ka tol korral oli tegemist Saksamaa klubiga. Andri puhul osutus see õigeks otsuseks ja olen ka sel korral optimistlik ning positiivselt meelestatud."