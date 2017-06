Predators viigistas Soome puurivahi ja tundmatu uustulnuka abil finaali

Kohtumise staariks kerkis soomlasest väravavaht Pekka Rinne, kes tõrjus 23 pealeviset ning päästis Predatorsi jaoks ära ka mõned väga rasked olukorrad.

Hoopis ootamatu kangelasena on Nashville'i tiimis pead tõstnud 24-aastane uustulnuk Frederick Gaudreau, kellest sai teine mängija NHL-i ajaloos, kes oma karjääri kolm esimest NHL-i väravat on visanud finaalseerias. Varem sai sellega hakkama Johnny Harms aastal 1944.

Gaudreau staatus meeskonnas enne finaalseeriat oli nii madalal, et mehel puudub tiimi riietusruumis lausa nimeline kapp ning ta peab hakkama saama tavalise tooliga.

Võitjate poolel tegid skoori veel ka Calle Jarnkrok, Viktor Arvidsson ja Filip Forsberg.

Mängu videokokkuvõte on nähtav SIIN.

Finaalseerias 0-2 kaotusseisu jäänud Predators on viimases kahes kohtumises täielikult initsiatiivi haaranud ja kahe mängu peale kokku visanud 9 väravat ja lasknud endale sisse vaid kaks. Koduväljakul on meeskond play-offides olnud peaaegu alistamatu, kui kümnest mängust on võidetud üheksa.

Finaalseeria viies mäng peetakse neljapäeval Pittsburghis ning kuuendaks mänguks naastakse pühapäeval Nashville'i. Kui läheb vaja ka seitsmendat mängu, siis see on planeeritud 14. juunile ja Penguinsi kodujääle.