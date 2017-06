BBC: Liverpool plaanib keskkaitsja eest välja käia 50 miljonit eurot

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on valmis tühjendama rahakotti, et hollandlasest keskkaitsja Virgil van Dijk vahetaks Southamptoni särgi Liverpooli vastu ringi.

25-aastane van Dijk on üks kuumemaid nimesid suvisel üleminekuperioodil. Seda kinnitab ka asjaolu, et Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi peamine prioriteet on hollandlane enda meeskonda tuua, vahendab Soccernet.ee BBC uudist.

Kaitsja turuväärtuseks hinnatakse olevat enam kui 50 miljonit eurot ning sellist summat on Liverpool valmis ka välja käima. Sel juhul oleks tegemist klubi ajaloo rekordostuga. Senine tippmark pärineb 2011. aastast, kui Andy Carrolli eest käidi välja umbkaudu 40 miljonit eurot.

Lisaks Liverpoolile on mängijast huvitatud ka teised Premier League'i hiiud eesotsas Manchester City ja Londoni Chelseaga. 2015. aastal Glasgow Celticust Inglismaale siirdunud van Dijk on ise öelnud, et kui ta peaks Southamptonist lahkuma, liituks ta meeleldi just Liverpooliga.

Viimased neli kuud on van Dijk ravinud hüppeliigese vigastust ning ametlikus mängus kaasa teinud ei ole. Mänguminuteid teenis ta viimati 22. jaanuaril.