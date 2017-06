Mets Belgialt saadud saunast: sellised kaotused jäävad kauaks meelde

Jalgpallikoondisse kutsutud 25 pallurist oli täna kohal 24. Konstantin Vassiljev sai päeva puhkust, et rahulikult koos meeskonnaga Poola liiga hõbemedalit tähistada. "Teised on kohal," ütles Reim. "Kes kui terve on, selgub kahe päeva jooksul. Enar Jäägril, Ken Kallastel ja Siim Lutsul on probleeme. Homme õhtuks oleme targemad, kui suured mured neil on."

Lisaks füüsiliste traumade ravile tuleb igal mängumehel endal vaadata, kuidas olla vaimselt üle sügisel Belgia käest saadud 1:8 kaotusest. "Mulle jäävad sellised kaotused kauaks meelde," tunnistas poolkaitsja Karol Mets. "Selleks, et nendest kaotustest üle saada, tuleb järgmistes mängudes tehtud vigu vältida."

Pärast novembrikuust Kariibi mere turneed on koondises esmakordselt tagasi ka Ats Purje. "Jalgpallis ongi nii, et kord oled koondises, kord mitte," sõnas ründaja Ats Purje. "Mul oli eelmisel hooajal kaks põlvetraumat ja ma ei leidnudki õiget mänguvormi."

Eesti-Belgia MM-valikmäng leiab aset reede õhtul kell 21.45. Mängust teeb otseülekande ETV, mida näeb ka ERR-i spordiportaali vahendusel.