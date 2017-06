Mikk Martin Lõhmus jõudis EM-etapil punktidele

Meeskonna värskeim liige, Eesti noorte karikasarjas 85cc klassis kaks esimest etappi võitnud ja seal liidrikohta hoidev ning Eesti MV avaetapil kolmanda koha saanud Mikk Martin Lõhmus kihutas läinud nädalavahetusel Venemaal Veljaminovos toimunud Euroopa meistrivõistluste kirderegiooni etapil. Masinaklassi 85cc vabatreeningul näitas ta 12. ning eelkvalifikatsioonis 16. aega. Kvalifikatsioonisõidus oli ta samuti 16. ning võistlussõidud lõpetas ta vastavalt 17. ja 14. kohal, mis tähendas kummastki sõidust EM-punkte.



"Meie tiimi uustulnuk Mikk Martin on teinud viimasel aastal head tööd ja enda vanuse kohta näidanud positiivset arengut. Mikk sai EM sarjas kummastki sõidust punktid kirja, mis on iseenesest hea tulemus, kuna tegemist on väga noore sõitjaga. Mikus on potensiaali ning vanus lubab tal veel aastakese atra seada. Mikk ja meie tiim teeme nüüd tööd, et heade asjade kokkulangevusel võtta osa 2018 aasta MXGP etappidega koos peetavatest Honda CRF150cc Euroopa meistrivõistluste etappidest, kus osales eelmistel hooaegadel Henry Vesilind, kes võistleb tänavu juba suuremas klassis," rääkis tiimi värskeima liikme plaanidest tiimi juht Juss Laansoo.

Meeskonna esisõitjale Priit Rätsepale ei ole aga Lõhmus uus tutvus, nimelt on Rätsep treeninut uut tiimikaaslast juba mõnda aega. "Mina olen Mikuga varsti juba kolm aastat koostööd teinud ning selle ajaga on ta korralikult arenenud ja seda suuresti tegelikult tänu tema enda iseloomule. Trennides väga ei viilita ja see mis plaanis, tehakse ja pingutatakse ära alati. Niikaua, kui Mikul endal motivatsiooni ja tahtmist on, siis potentsiaali temas jagub, et tulevikus kiire võidusõitja olla," rääkis Rätsep, kes on Lõhmusele nii sõidu kui füüsilise ettevalmistuse juhendaja kui ka mehaanik. "Miku tugevustest võiks kindlalt öelda seda, et ta püsib ratastel ning võtab asja mõistusega ja hindab alati hoolikalt enda võimeid. Ja see sama võib samaaegselt olla ka natuke nõrkus, kuna teinekord on nii riskide võtmine keeruline. Samas on peamine, et ta naudiks krossi ja jõuaks alati tervelt koju!"

Siis, kui Lõhmus Venemaal võistles sõideti Pärnu Lennuvälja motopargis Addinol Eesti ja Läti meistrivõistluste etap, kus MX1 klassi kvalifikatsioonis näitas Priit Rätsep Tanel Leoki järel paremuselt teist aega ning Lauri Lehtla sõitis välja kaheksanda aja.

Esimeses sõidus sai Rätsep hea stardi ning kihutas kolmandal kohal ja seejärel tõusis Leoki järel teiseks, kuid hea sõit lõppes kahjuks korraliku kukkumisega. Õnneks Rätsepaga väga hullu ei juhtunud ning ta sai teises sõidus siiski osaleda. Lehtla sõit seevastu kulges suuremate vahejuhtumiteta ning ta oli lõpuks 7. Teises sõidus sai Rätsep stardivõidu ning juhtis ka mõned ringid sõitu, kuid siis möödus temast Leok ja väikse vahega sõideti ka sõit lõpuni. Lehtlal oli seekord start tagasihoidlikum ning ta oli lõpuks 10.

Kahe sõidu tulemusena kuulus Rätsepale 8. ja Lehtlale 9. koht. Päeva lõpus toimunud superfinaalis said noored mehed vastavalt 4. ja 6. koha.

Priit Rätsep: "Pärnus ei läinud väga hästi, kuigi kõik nagu algas ilusti alustades kvalifikatsiooni teise kohaga ja esimese sõidu algusega. Siis suutsin aga asja kukkumisega ikkagi ise ära rikkuda ... Kiire sirge peale tekkisid hüppe ette varjud ja ma ei näinud neid ning sõitsin sinna sisse ja viskas tsikli nii kiirelt käest ära, et ei jõudnud isegi reageeridagi. Õnneks oli kehaga kõik korras, ainult pea lõin nii kõvasti ära, et kohe sõitu jätkata ei suutnud ja pidin katkestama. Sõitude vahepeal õnnestus suhteliselt ilusti taastuda ja teises sõidus suutsin isegi korralikult pingutada. Teises sõidus sain stardivõidu ja lõpetasin teisena. EMV ja Läti meistrivõistluste punktiarvestust silmas pidades oli nukker võistlus, sest üks null tuli sisse, aga arvestades seda kukkumist, siis ma olen niigi õnnelik, et terveks jäin! Saan oma programmiga edasi minna."

Lauri Lehtla: "Ilm oli ilus ja rada hea, mis tähendas, et sai korralikult sõitmist nautida. Esimeses ja teises sõidus oli stsenaarium sama, peale esimest ringi käed paksud ja mida ring edasi, seda rohkem jõudu kätest kadus. Superfinaal oli suhteliselt kohe peale teist sõitu ning käsi oli veel eelmisest sõidust soe ning lasi natuke rohkem gaasi anda. Tulemus ja kiirus oli kohe märgatavalt parem! Üldiselt jäin tulemusega rahule, sest tean, et kui saan käed pidama, olen võimeline rohkem pingutama.”

MX2 arvestuses võistlev Kristjan Rätsep alustas oma päeva kvalifikatsiooni kuuenda ajaga. Esimeses sõidus sai ta hea lähtne ning kihutas mõnda aega Tanel ja Aigar Leoki järel kolmandana, kuid pidi siiski ühe koha lätlasele Kristers Drevinskile loovutama ja oli lõpuks 4. Teine start läks tal veidi tagasihoidlikumalt ja Rätsep sõitis terve sõidu kindlal viiendal kohal. Kahe sõidu kokkuvõttes kuulus noormehele Leokite ja Drevinskise järel neljas koht.

Kristjan Rätsep: "Minu jaoks kulges teine etapp väga hästi. Hommikuses kvalifikatsioonis sain kirja kuuenda aja. Vahed olid väiksed ning sõitudes oli vaja häid starte, et rajal elu lihtsamaks teha. Esimene sõit algaski hästi ja tulin esimeselt ringilt kolmandal kohal mida ka hoidsin pool sõitu, kuid siis sai lätlane mööda. Tegin veel enne lõppu viimase pingutuse, et kolmas koht tagasi saada, kuid kahjuks jäi natuke puudu. Teine start ebaõnnestus täielikult. Suutsin esimestel ringidel teha korralikult möödasõite ning tõusta viiendaks ja siis jälitasin Meico Vettikut terve sõidu, aga piisavalt ligi ma siiski ei pääsenud, et möödasõitu proovida. Etapil kokku neljas koht ning meistrivõistlustel tõusin ka selle etapiga neljandale kohale. Kokkuvõttes jäin päevaga väga rahule, rada oli hea ning mis põhiline - nautisin sõitu!"

“Addinol EMV ja Läti MV ühine etapp on väga kihvt üritus. Usun, et meie riigid on nii pisikesed, et meistrivõistluste sarjad peaksid tihedamini kui mitte, et kogu aeg koos käima. Pealtvaatajatele on see super, korraldajatele kasulik ning sõitjatele endale põnev ja kasulik!" rääkis Juss Laansoo. "PMC Addinol Honda Racingul polnud Pärnus parim nädalavahetus, kuna meie põhimees Priit Rätsep oli tegemas soliidset avastarti ning võtmas MX1 klassis avasõidu teist kohta, kuid kukkus 2 ringi enne lõppu. Mina kukkumist ei näinud seega ei oska olukorda väga kommenteerida. Hea, et kasutame turu turvalisimat 6D kiivrit, sest Priit sai löögi pähe ning vaatamata sellele suutis päeva ikkagi jätkata. Eks see kukkumine ise aga mõjutas Priidul kogu ülejäänud päeva. Kristjan oli MX2 klassis väga tubli, sest kokkuvõttes 4s koht on töökõrvalt nokitsejale mehele kõva saavutus ning sõidupilt oli samuti ilus. Hea meel on ka tõdeda, et Lauril hakkavad asjad paremuse poole minema ning superfinaalis tuli Laurilt esimene hoiatus. Usun, et järgmisel EMV etapil saame teda veel enam kiita ja pilti. Hea töö! Mehi ootab nüüd ees kibe trenn, kuna tulemusi on vaja grammi võrra parandada ja järgmise Addinol EMV etapini on jäänud ainult natuke üle kuu aja."