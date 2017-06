Georg Gross püüab Lääne-Eesti rallil hooaja teist võitu

Ralli start antakse 9. juunil kell 17.40 Haapsalu Kaubamaja ees olevalt poodiumilt, mille järel suunduvad võistlejad avapäeva kahele 8,1 km pikkusele katsele, millest esimene saab alguse 18.38.

Lyoness Lääne-Eesti ralli võistlejaterivi avavad Georg Gross – Raigo Mõlder, kes lähevad oma Ford Fiesta WRC-l püüdma hooaja teist võitu. Kohe nende järel saavad rajale Rainer Aus – Simo Koskinen. Endised N-rühma mehed olid uue VW Polo prototüüpautoga stardis ka kaks nädalat tagasi sõidetud Harju rallil, kuid kahjuks tänu esimese katse väljasõidule nad oma tempot konkurentidega võrrelda ei saanudki. Numbri all 3 stardib meistrivõistluste kolmandale etapile Siim Plangi (Mitsubishi Lancer Evo X), kes tugeva lõpuspurdiga teenis meistrivõistluste teiselt etapilt teise koha. Kui kaks nädalat tagasi istus Plangi kõrval Olaf Suuder, siis Lyoness Lääne-Eesti rallil võtab mehe kõrval koha sisse kogenud Urmas Roosimaa. Plangi – Roosimaale on EMV3 (N4) klassis konkurentsi pakkumas kolm võistluspaari, kelle hulgas ka meistrivõistluste liidrid Dmitry Feofanov - Normunds Kokins (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Stardirivi esimesed rahvusliku rühma võistlejad on EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII), kes möödunud aastase Lyoness Lääne-Eesti ralli lõpetasid absoluutarvestuse viienda kohaga.

Citroën DS3 R5 autoga on võistlusele startimas legendaarne soomlane Saku Vierimaa, kellele kaarti lugemas Duncan McNiven.

Esimese tagaveolise autoga stardivad Lyoness Lääne-Eesti rallile numbri all 7 Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3). Esiveoliste klassi EMV5 liidrid Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R) saavad hooaja kolmandale meistrivõistluste etapile lähte numbri alt 12. EMV5 klassivõitu on Lääne-Eesti teedel püüdmas kuus ekipaaži.



Lääne-Eesti teedel jätkub ka Estonian R2 Challenge tiitliheitlus. Hooaja kolmandale mõõduvõtule on end registreerunud üheksa võistluspaari, kelle hulgas ka klassi liidrid Oliver Ojaperv – Jarno Talve (Ford Fiesta R2) ning kaks nädalat tagasi sõidetud Harju ralli Estonian R2 Challenge parimad Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T).

Rahvusliku E-rühma neljas erinevas klassis on meistrivõistluste hooaja kolmandale võistlusele startimas 35 võistluspaari, kelle hulgas ka kõikide klasside liidrid - EMV4 (E12) Aiko Aigro - Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI), EMV7 (E11) Mario Jürimäe – Rauno Rohtmets (BMW M3), EMV8 (E10) Ronald Jürgenson – Marko Kaasik (Peugeot 205), EMV9 (E9) Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Veoautode arvestuse hooaja teisele mõõduvõtule on end registreerinud 11 GAZ veoautodel võistlevat võistluspaari. Meistrivõistluste liidrina stardivad Lääne-Eesti teedele Kaido Vilu - Erik Vaasa (GAZ 51).

Eesti autoralli meistrivõistluste kolmas etapp 2. Lyoness Lääne-Eesti Rally sõidetakse Läänemaa teedel. Ralli võistluskeskus ja hooldusala asuvad Rannarootsi Keskuses, Uuemõisas. Stardi-ja finišipoodium asub Haapsalu Kaubamaja esisel.

Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul 10 kiiruskatset, kogupikkusega 101,2 km. Nelja kiiruskatse võitjatele on eriauhinna välja pannud Roosta Puhkekeskus.

Kogu võistlustrassist kattub eelmise aasta ralliga vaid 1 protsent ehk ca 1 kilomeeter lisakatsete üldpikkusest. Ralli punktikatse on 10,14 km pikkune SS9.



Lyoness Lääne-Eesti Rally start antakse 9. juunil kell 17.40. Esimesele 8,1 km pikkusele Lyoness katsele stardib esimene võistlusauto kell 18.38. Lyoness Lääne-Eesti Rally 2017 võitjad sõidavad Haapsalu Kaubamaja ees olevale poodiumile laupäeval kell 17.25.