Eesti Paralümpiakomitee presidendiks valiti Monika Haukanõmm

Monika Haukanõmm: “Eesti Paralümpiakomitee uus täitevkomitee on seadnud endale rida olulisi eesmärke, mille poole tuleb jõuliselt ja nähtavalt liikuda. Näiteks panustada oluliselt enam liikumisharrastuse toetamisele ja teadlikkuse tõstmisele, sest lai toetuspind on ainus võimalus jõuda selleni, et meil oleks rohkem tippsportlasi. Loomulikult ei saa üle ega ümber ka rahastamise muredest. Parasport vajab oluliselt enam riigi tähelepanu ning läbi tervise- või tippspordi on võimalik hoida oluliselt kokku riigi rahasid teistes valdkondades, olgu hariduses, tervishoius kui hoolekandes. Mõtestatud, eesmärgipärane ja eduelamusele suunatud tegevus aitab kõiki.”