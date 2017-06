Taaramäe kuulus tiimikaaslane võib siirduda Kangerti meeskonda

Norra sprindiässa Alexander Kristoffi ja Katjuša-Alpecini suhted pole kõige paremad ja võib juhtuda, et 29-aastane mees vahetab tööandjat. Rahvusvahelise rattameedia andmetel on kosilastest esireas Tanel Kangerti koduklubi Astana.

Kristoff on tänavu pälvinud kuus esikohta, kuid kevadistel klassikutel pole teda edu saatnud ning Katjuša-Alpecini juhtkonda need tulemused ei rahulda, vahendas Rattaprofid.ee.

Kinnitamata andmetel teenib Kristoff kaks miljonit eurot aastas, millele lisanduvad boonused. Katjuša-Alpecin on pakkunud Kristoffile uut lepingut, kuid mitte nii head kui praegu, sest mees pole alates 2015. aasta Flandria tuurist klassikut võitnud.