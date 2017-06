Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis on kaks täiseduga jätkavat meeskonda

Samal ajal pidasid esimese alagrupiturniiri ka ülejäänud kaheksa kolmanda tugevusgrupi võistkonda, kellest täiseduga jätkavad Hispaania ja Saksamaa. Hispaanlased alistasid kodusel turniiril 3:0 Mehhiko ja 3:1 nii Katari kui Kreeka. Saksamaa oli samuti kodusel turniiril üle 3:0 Kasahstanist ja 3:1 nii Austriast kui Venezuelast, vahendas Volley.ee.

Kokku toimub kolmandas tugevusgrupis kuus alagrupiturniiri, mille käigus peavad kõik koondised kuus kohtumist. Juba kahe nädala pärast ootab Mehhikos Leónis ees finaalturniir, kuhu pääsevad võõrustajate kõrval üldise paremusjärjestuse kolm paremat võistkonda. Juhul kui põhiturniiri esikolmikusse kuulub ka Mehhiko, siis ka neljandaks jäänud koondis. Turniiri võitja kerkib järgmiseks hooajaks Maailmaliiga teise tugevusgruppi.

Eesti koondis on avanädalavahetuse järel kuuendal positsioonil, ent šansid sarja finaalturniirile jõuda on igati head. Juba reedel alustame koduses Kalevi spordihallis Maailmaliiga teist alagrupiturniiri, kus läheme vastamisi Katari, Venezuela ja Kreekaga. „Esmalt sõidame rahulikult koju ja seejärel taastume neist mängudest ära. Kodusel turniiril võtame mängu korraga ja vaatame, mis saama hakkab. Kindlasti aitab meid ka publik,” sõnas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Nende võrduse korral kõrvutatakse geimide ja punktide suhet ning kui koondiste vahel püsib endiselt viik, teenib parema koha riik, kes võitis viimase omavahelise kohtumise.

Kindel on see, et täiseduga läbib alagrupiturniiri maksimaalselt üks võistkond, sest laupäeval lähevad Saksamaa ja Hispaania Austrias toimuval turniiril vastamisi. Lisaks täiseduga jätkavatele meeskondadele edestavad avanädala järel meie koondist ka Tuneesia, Austria ja Mehhiko, kel on kõigil samuti kaks võitu, ent punkte kuus, meie viie vastu.

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi alagrupiturniirid:

A-alagrupp (Barcelona, Hispaania)

Katar – Kreeka 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)

Hispaania – Mehhiko 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)

Kreeka – Mehhiko 1:3 (19:25, 22:25, 25:23, 21:25)

Hispaania – Katar 3:1 (25:21, 21:25, 25:15, 25:13)

Katar – Mehhiko 0:3 (17:25, 25:27, 21:25)

Hispaania – Kreeka 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:23)

B-alagrupp (Bijelo Polje, Montenegro)

Hiina Taipei – Eesti 2:3 (25:23, 24:26, 17:25, 25:20, 12:15)

Montenegro – Tuneesia 3:2 (18:25, 25:15, 25:19, 25:27, 15:9)

Eesti – Tuneesia 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 21:25)

Hiina Taipei – Montenegro 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 24:26)

Tuneesia – Hiina Taipei 3:1 (19:25, 25:19, 25:21, 25:15)

Montenegro – Eesti 0:3 (18:25, 16:25, 13:25)

C-alagrupp (Frankfurt, Saksamaa)

Venezuela – Austria 0:3* (0:25, 0:25, 0:25)

Kasahstan – Saksamaa 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)

Kasahstan – Venezuela 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 22:25)

Austria – Saksamaa 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 23:25)

Austria – Kasahstan 3:1 (25:22, 21:25, 25:11, 25:17)

Saksamaa – Venezuela 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:14)

* - Venezuela ei jõudnud õigeks ajaks mängule.